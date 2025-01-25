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Giriş Tarihi: 25.1.2025 15:59

Beşiktaş’ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

İHA
Beşiktaş’ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Kartal'da sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Necip Uysal'ın yanı sıra Can Keleş de kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlıların, Antalyaspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Gedson Fernandes ve Mustafa Hekimoğlu."

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Beşiktaş’ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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