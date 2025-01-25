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Giriş Tarihi: 25.1.2025 17:59 Son Güncelleme: 25.1.2025 18:07

CANLI | Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor! Mücadelede 11'ler belli oldu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

CANLI | Galatasaray, Konyaspor’u ağırlıyor! Mücadelede 11’ler belli oldu...

Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan Galatasaray, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

Tümosan Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

EKSİKLER

Galatasaray'da Icardi forma giyemeyecek. Konyaspor'da ise Pedrinho, Prip, Boateng, Damjanovic ve Calusic sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

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CANLI | Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor! Mücadelede 11'ler belli oldu...
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