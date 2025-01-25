CANLI | Galatasaray, Konyaspor’u ağırlıyor! Mücadelede 11’ler belli oldu...

Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan Galatasaray, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen
Tümosan Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer
İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
EKSİKLER
Galatasaray'da Icardi forma giyemeyecek. Konyaspor'da ise Pedrinho, Prip, Boateng, Damjanovic ve Calusic sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.