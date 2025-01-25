Çek’ilin geliyoruz

ÜLKE puanı sıralamasında gaza bastık, haftayı kârlı bitirdik. Yenilgisiz kapattığımız Avrupa'da Beşiktaş'ın Athletic Bilbao galibiyeti, Galatasaray'ın Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin de Lyon beraberlikleriyle9'uncu sıradaki 42,250 puanlı Çekya (42.650) ile farkı da 950'ye düşürdü. Ayrıca 3 takımla mücadele eden Çekya'da Sparta Prag'ın ardından Slavia Prag da havlu attı. Böylelikle Çekya, şubat sonrasına sadece Viktoria Plzen ile devam edecek. Temsilcilerimizden