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Giriş Tarihi: 25.1.2025 21:25

Kayserispor taraftarlarından futbolculara protesto!

Kayserispor taraftarı, Süper Lig'de bugün Sivasspor'a 5-2 mağlup olan sarı-kırmızılı futbolcuları tesislerde protesto etti. Maçta kırmızı kart gören Bahoken'e de tepki gösterdi.

İHA
Kayserispor taraftarlarından futbolculara protesto!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor'a mağlup olan Kayserispor'da gergin anlar yaşandı. Deplasmanda onanan maçı 5-2 mağlup noktalayan sarı-kırmızılı takımda taraftarlar, akşam saatlerinde tesislere giderek futbolcuları protesto etti.

Kadir Has Tesisleri'ne giden yüzlerce taraftar, özellikle takım arkadaşına yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Bahoken'e tepki gösterdi.

Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı anlarda Kayserispor Kaptanı Gökhan ve futbolculardan Mane, tesislerin kapısına çıkarak taraftarlardan özür diledi ve daha iyi oynayarak kötü durumdan kurtulmak adına çaba sarf edeceklerini söyledi.

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Kayserispor taraftarlarından futbolculara protesto!
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