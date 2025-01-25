Metin Öztürk’ten yabancı VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0'lık skorla yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaptan Muslera'nın bugün 429. lig maçına çıktığını belirterek sözlerine başlayan Öztürk, "Bundan önceki şampiyonluklarımızda çok büyük emeği var. İnşallah bu yıl da 25. şampiyonlukta katkı sağlamaya devam edecek ve sonrasında da şampiyon olup taraftarımızla kutlayacağız. Kaptanımız Muslera'ya gönülden teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"YABANCILAR DA BİRAZ 'YABANCI' KALABİLİYOR"

Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanıldığının altını çizen Metin Öztürk, "Kazandığımız bir maçtan sonra konuşuyorum. Bir ofsayt çizgisi çekildi. Orada pası veren Barış Alper Yılmaz, golü atan Osimhen ama ofsayt çizgisi Abdülkerim Bardakcı üstünden çekildi. Neye göre yapıldı bilmiyorum. Ben hakem hocası ya da hakem değilim. Yanlış değerlendiriyor olabilirim. Eğer Abdülkerim Bardakcı pasif ofsaytta değil de VAR hakemine göre aktif ofsaytta ise geçen Hatay'da yediğimiz gol de böyle değil miydi? Onun için rica ediyoruz artık şu işin bir standardı olsun. Net bir golümüz verilmedi. Yabacı VAR geldi, geçen maçta da Erman Toroğlu bile penaltı dedi. 12 hakem yorumcusunun 12'si de dedi. Yabancı VAR hakemi onu görmedi herhalde. Yabancılar da biraz 'yabancı' kalabiliyor bu işe. Önemli olan yabancı mı Türk mü olduğu değil, hakem olup olmadığı" cümlelerine yer verdi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sezon sonu şampiyon olacaklarını söyleyen Öztürk, "Konyaspor takımına çok teşekkür ediyoruz. Harika bir maç izlettiler bize. Gayet dişe diş bir oyun oldu. Ne kadar kuvvetli takım olduklarını gösterdiler. Puan farkı 9'a çıktı. Belki geçen maç 2 puanımız alınmasaydı 11 olacaktı. Biz sezon sonu şampiyon olacağız. 11 puan, 8 puan fark etmez. Sonuçta biz şampiyon olacağız. Yarın ikinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe daha önce bizle ve Beşiktaş'la çok iyi maçlar oynadı. Avrupa hayalleri var. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi bizim Fenerbahçe'yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasa maç 7'ye, 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız" diye konuştu.

Metin Öztürk, transfer çalışmaları ile ilgili de, "Galatasaray Avrupa'yı düşünerek gerekli eksik transferlerini tamamlayacak" dedi.

"BİR TANE LİDERİMİZ VAR..."

Galatasaray'da çok seslilik olduğu ve bunun eleştiri konusu olduğunun sorulması üzerine cevap veren Metin Öztürk, "Bizim bir tane liderimiz var; Dursun Aydın Özbek. Bundan evvelki iki şampiyonluk da ona yazar, bugünkü başarı da ona yazar. Ondan sonra Okan hocamız ve scout ekibi var. Onların talepleri doğrultusunda işin finans tarafı da var. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Biz yekvücuduz, bir aradayız. Kimse meraklanmasın Galatasaray bu sene de bu ekiple, bu yönetimle, bu hocayla, bu takımla şampiyon olacak" açıklamasında bulundu.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'ın Ahmet Kutucu'nun kırmızı kart görmesi gerektiğiyle ilgili eleştirisine katılmadığını ifade eden Öztürk, "Aynı görüşte değilim. Tabii ki Konyaspor'un başkanı da bir futbol adamı. Konusuna hakim biri. Kendi görüşü olarak değerlendiriyorum" sözlerini kaydetti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçirdiği operasyon sonrası durumunun iyi olduğunu söyleyen Metin Öztürk, "Dursun Özbek başkanımız taş gibi. Cuma günü doktorlara rağmen masasındaydı. Keyfi, morali gayet yerinde. Geçirdiği operasyon da çok ciddi bir operasyon değil. Pazartesi günü masasında. Biz de onun talimatları doğrultusunda kulübü yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BU BİR EĞLENCE PROGRAMI DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yarın oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçını dikkatli izleyeceklerini söylemesinin hatırlatılması ve Galatasaray'a karşı art niyet olup olmadığının sorulması üzerine de konuşan Öztürk, "Art niyet olup olmadığını bilmek açısından maç sonucunda bir şey söyleyebiliriz. Şu an bir şey söylemek mümkün değil. Biz sadece 'Hakemin yabancısı, yerlisi olmaz, performansı iyi olanı, kötü olanı olur' dedik. Geçen maç gördünüz tüm hakem yorumcularının penaltı dediği bir pozisyona yabancı VAR yabancı kaldı. Yani Galatasaray'ın 2 puanı gitti. Pek çok takımın 2 puanı, 3 puanı gidiyor. Fenerbahçe - Eyüpspor maçında da bana göre Eyüp'ün 2 puanı gitti. Ben tarafım o yüzden bilemem. O yüzden sezon sonunda göreceğiz. Bunu yönetecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur. TFF başkanı ile aynı görüşte olduğum tek bir konu var. Hakem, yan hakem hata yapabilir ama VAR hata yapamaz. VAR hata yapıyorsa o hakemi lütfen tekrar maçlara vermesinler. En azından başka takımların canı yanmasın. Galatasaray bugün 9 puan farkla önde, 11 puan da olabilir. İlla da bu iş başa baş gidecek diye bir şey yok. Yıllarca Bayern Münih 20-30 puan fark atarak gitti. Televizyonda bazı yarışma programları var. Bakıyorlar ki denk değiller, ondakini öbür takıma koyuyorlar millet eğlensin diye. Bu bir eğlence programı değil. Çok ciddi yatırım yapılan ve yaklaşık 80 milyonun göz bebeği olan bir dal. Galatasaray'ın ve diğer takımların Avrupa'da başarılı olmasını istiyorsak artık takımları yarıştırmaktan vazgeçip adaletli davranmakta fayda var" diyerek sözlerini noktaladı.