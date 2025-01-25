Napoli, evinde Juventus’u devirdi!

İtalya Serie A 22. hafta maçında Napoli ile Juventus ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.
Maçın ilk golünü Juventus'un yeni transferi Randal Kolo Muani, 43'üncü dakikada kaydetti. Ev sahibi Napoli'nin golleri ise 57'nci dakikada Zambo Anguissa ve 69'uncu dakikada penaltıdan Romelu Lukaku'dan geldi.
Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız, 65. dakikada kenara geldi.
Bu sonucun ardından Napoli puanını 53 yaparken, Juventus 37 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Roma'ya konuk olurken, Juventus sahasında Empoli'yi evinde ağırlayacak.