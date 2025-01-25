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Giriş Tarihi: 25.1.2025 23:44

Premier Lig: Manchester City, Chelsea'yi 3 golle devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, sahasında Chelsea'yi 3-1 mağlup ederek puanını 41 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Chelsea ise 40 puanda kaldı.

Premier Lig: Manchester City, Chelsea’yi 3 golle devirdi!

Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City ile Chelseakarşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü Chelsea adına 3'üncü dakikada Noni Madueke kaydetti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri ise 42'nci dakikada Josko Gvardiol, 68'inci dakikada Erling Haaland ve 87'nci dakikada Phil Foden attı.

Premier Lig'de 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Manchester City puanını 41 yaparken, Chelsea ise 5. yenilgisini yaşadı ve 40 puanda kaldı.

MARMOUSH VE KHUSANOV SAHNE ALDI

Manchester City'de yeni transferler Omar Marmoush ve Abdukodir Khusanov, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Khusanov 54, Marmoush ise 74 dakika oyunda kaldı.

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Premier Lig: Manchester City, Chelsea'yi 3 golle devirdi!
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