Premier Lig’de Liverpool hata yapmadı!

Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool, Anfield'da Ipswich Town'u konuk etti.

Müsabakanın 11. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 35'te Mohamed Salah ile farkı 2'ye çıkardı. Hollandalı golcü Cody Gakpo, 44 ve 66. dakikalarda fileleri havalandırırken, konuk ekibin tek golü 90. dakikada Jacob Greaves'ten geldi.

Karşılaşma ev sahibinin 4-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Arne Slot'un öğrencileri puanını 53'e yükseltti ve 6 puanlık farkı korudu.

18 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Liverpool, ligde oynadığı son 18 mücadeleyi kaybetmezken bu süreçte 13 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kırmızılar, ligin 24. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Bournemouth ile deplasmanda karşılaşacak.

SALAH, HENRY'İ GERİDE BIRAKTI

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, rekorlarına bir yenisini ekledi. Salah, Ipswich Town ağlarını sarsarak Premier Lig'de 176. golüne ulaştı ve Arsenal'in efsane ismi Thierry Henry'i geride bıraktı. Salah, Premier Lig tarihinin en golcü 7. oyuncusu oldu.

32 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 19. golüne imza atarken, 13 de asisti bulunuyor.