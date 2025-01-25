Recep Uçar: "Bunun da üstesinden geleceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 1-0 yenildi. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Recep Uçar, sözlerine Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında ve Konya'daki binanın çökmesinden dolayı vefat eden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek başladı.

"3 SANTRFORLA OYNADIK AMA OLMADI"

Galatasaray karşısında kendi oyunlarını oynadıkları ifade eden Uçar, "Maçtan önce de şunu söylemiştim, Galatasaray takımı, şu anda gerek lig, gerekse Avrupa Ligi'nde namağlup gidiyor. İç sahada dominant bir oyunları var. Galatasaray'ın domine edeceği oyunu değil, kendi oyunumuzu oynamaya geldik. Kazanmak için hazırlığımızı yaptık. Galatasaray'ın ön alanda çok iyi oyuncuları var. Ofansif bekle oynadılar. Onları kalemize az getirmek istedik. Bun içinde ön alanda şiddetli baskılar yaptık. Stratejimizin çalıştığı bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda final paslarını yapmadığımız pozisyonlar oldu. Beni ve oyuncularımı üzen, finalleri yapamamak oldu. İlk yarı çok net pozisyon vermedik. İkinci yarıda da oyun mantalitemiz aynıydı. Biraz riskler aldık. Son dakikalarda kazanmak için 3 santrforla oynadık ama olmadı. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bu sahada, bu kadar üst seviye mücadele ettikleri, kazanma hırsını sahaya yansıttıkları ve maç planına sadık kaldıkları için kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Son haftalarda iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz, bir tülü kazanamıyoruz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bütün Konya camiası müsterih olsun. İyi sonuçlar alıp, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Oyun konuşan biri olduğunu hatırlatan Recep Uçar, "Şunları söylemeden edemeyeceğim. İki hafta önce bir tespit yapmıştım. Bun tespitte ne renkler, ne formalar ve ne camialar vardı. Ben durum tespiti yaptım. Söylediklerimin arkasındayım. Bu camialarda çok yakın dostlarım da var. Amacım şahısları kırmak değil ama maalesef Türk futbolunun geldiği nokta bu. Bugünkü maçla alakalı bazı detaylar verebilirim. En basitinden, maça ne kadar uzatma verildi, 6 dakika. Marko'nun pozisyonunda oynanamayan bölüm 1.5 dakikada. Top toplayıcı kardeşimizle yaşadığımız hadise var, yaklaşık 1.5 dakika. Daha başka duraksamalar da var. Maçın sonuna eklenen süre 51 saniye. İnsanlar kötü niyetliler demiyorum. İnsanlar çok baskı altındalar. Maç 1-1 olsa bu kadar oyunun durduğu bir yerde 51 saniyede biter miydi? Halil hoca da bir an önce bitsin de bana bir şey kalmasın diyor. Ahmed Kutucu hayırlı olsun, herkes sahada kalmasını çok istedi, Halil hoca da çok sahada kalmasını istedi. Onun dışında yaşanan şeyler var. Galatasaray Kulübü'nden isteğim, 4 sene önce Ümraniyespor ile geldiğimde, 90 artıları 3-2 mağlup girdiğimizde top toplayıcı çocuklar topu vermiyordu. Şimdi geldiğimde yine değişmedi, vermedi. Bunların önüne geçmemiz lazım. Ben de sitem ettim, sonra çocuğu öptüm. Bu yaşta buna böyle bakmayın. Galatasaray büyük kulüptür, ihtiyacı yoktu. Bunu yönlendirecek olan ben değil, yetiştirdiği kulübün insanları. Bu da böyle bilinsin. Gri pozisyonların bize dönmediği haftalar devam ediyor. Her şeye rağmen keyifli bir maçtı. Seyredenlerin umarım keyif aldığı bir maçtı. Kazanamadığımız için üzgünüz. Umarım bundan sonraki maçlarda iyi sonuçlar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.