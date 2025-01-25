Sami Uğurlu’dan Başakşehir galibiyeti yorumu!

Süper Lig'in 21'inci haftasında Alanyaspor, sahasında Başakşehir FK'yı konuk etti. Mücadele Alanyaspor'un 5-4'lük üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamasına Bolu'da yaşanan yangın felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunarak başladı.

Uğurlu şunları söyledi:

"Tabii maçtan önce de bahsettiğim gibi, yine konuşmadan önce Bolu'dan bahsetmeden geçmememiz gerekiyor. Bolu'da hafta içi yaşanan büyük bir facia… Orada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. O anı yaşayan, orada zor durumda kalan, yaralanan, tedavi gören tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun. Umarım ki bir an önce hem mental olarak hem fiziksel toparlarlar, bunu ümit ediyorum. Yine aynı şekilde Konya'da yaşanan olaylar bizi çok ciddi şekilde üzdü."

"GALİBİYETE İHTİYACI OLAN BİR ALANYASPOR VARDI"

Maça ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Uğurlu, "Maça geldiğimizde çok zor bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Çok iyi oyunculara sahipler, iyi bir takım, etkili bir takım. Hücumda da etkili, savunma oyuncuları da… Aslında bütüne bakıldığında kaliteli oyunculara sahipler. Burada evet, büyük takımlardan sonra kadro kalitesi olarak en iyi takım diyebiliriz Başakşehir takımına. Onlarla burada oynamanın çok kolay olmayacağını biliyorduk. Burada farklı bir strateji ile çıktık aslında. Çünkü Başakşehir takımı, topu verdiğinizde çok ciddi şekilde etkili olabiliyor. Yine bununla birlikte hücumda çok etkili oyuncuları var. Özellikle Piatek, ligin en iyi santrforlarından bir tanesi. Orada oynaması, ceza sahasına soktuğumuzda çok etkili olabiliyor. Biz de bununla birlikte önde baskıyı çok şiddetli yapmamız gerekiyordu. Kadroya baktığınızda zaten daha önceki haftalara göre Yusuf Özdemir'i ön tarafa aldık. Cordova yine sağ kanatta ve merkez santrfor olarak orada. Çok şiddetli baskı ve yine merkezde birebir eşleşmelerle rakibi sadece uzun toplara yönlendirip kazanacağımız ikinci toplar… Bunları çok fazla çalıştık. Tabii bunun oyun anlamında büyük bir bölümünde galibiyeti hak eden taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü çok daha fazla isteyen ve daha fazla pozisyona giren, çok efor sarf eden ve tabii ki bununla birlikte galibiyete çok fazla ihtiyacı olan bir Alanyaspor takımı vardı. Bunun karşılığını aldığımızı söyleyebilirim tabii ki de" dedi.

"İZLEYENLER ZEVK ALMIŞTIR"

Uğurlu, hücumdaki performanslarına da değinerek şunları söyledi:

"Burada hücum anlamında bizim adımıza çok güzel şeyler oldu. Atılan 5 gol çok önemli, çok değerli. Çünkü burada zaman zaman gol sıkıntısı yaşayabiliyorduk. Orada takviyelerin de olacağını söylemiştik. Hücum profili çok güçlü oyuncular almak istiyoruz. Yine aynı şekilde merkez orta saha. Tabii burada yenilen 4 gol de var. Bunu da irdelemek gerekiyor. Bunu da iyi analiz etmek gerekiyor. Hücum anlamında çok etkili ancak savunmada zaman zaman o zaafları yaşayan, özellikle birinci golde ciddi şekilde o problemi yaşadık. İkinci gol yine tabii ki de onların da çalışmış olduğu, çok fazla yapmış oldukları bir organizasyon. Bunu çalışıp gol yemek… Tabii orayı biraz daha toparlamamız gerektiğini, daha fazla üzerinde durmamız gerektiğini gösteriyor bize. Zaten analizleri yaparken de hem hücumsal olumlu-olumsuz hem de savunma anlamında olumlu ve olumsuz neler yapıyoruz, neleri daha iyi yapmamız gerekiyor ya da neleri geliştirmemiz gerekiyor. Bunların üzerinde çok fazla duruyoruz ve bugün de çıkaracağımız dersler var tabii. Yediğimiz 4 gol… Bununla birlikte pozitif olarak attığımız 5 gol… İzleyenler adına çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz seviyoruz bu oyunu. Ben teknik direktörlük hayatıma başladığımdan beri bu oyunu çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Çok fazla pozisyona giren, çok önde oynayan, pozitif oynamaya çalışan ve çok yüksek şiddette oynayan bir takımım olmasını, nereye gidersem bunu bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Bugün de bunun bir örneğiydi aslında. Dediğim gibi izleyenler çok keyif aldığını düşünüyorum bu oyundan, bu skordan. Her izleyende çok ciddi bir şekilde zevk almıştır."

"KAZANMAYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Son olarak hakem kararlarına ve gelecek maçlara değinen Uğurlu, "Maçtan galip geldiğin zaman da bazı şeyleri de dile getirmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki biz genelde galip geldiğimizde bazı şeyleri görmezden geliyoruz. Mağlup olduğumuzda daha fazla yakınıyoruz. Bunu kendi üzerime de alıyorum. Tabii ki oyunun özellikle bir pozisyonda 5 dakika incelenmesi… Bunun çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani bir pozisyonun 5 dakika incelenmesi, sonrasında bir önceki pozisyonu ısrarla işaret etmemiz, bir önceki pozisyona dönülmesi gerektiğini ısrarla söylediğimiz pozisyon oraya kadar döndü. Belki orada üzerinde durmamış olsaydık hak etmediğimiz bir penaltı ile orada bir gol yiyebilirdik. Bir de yine tekrar şundan bahsetmek istiyorum. Bazen skora göre maç yönetebiliyoruz. Skora göre daha rahat kararlar verebiliyoruz. Maç 5-3. Bitmiş maç. Tekrar rakibi ayağa kaldıran penaltı… Öyle bir penaltıyı nasıl verebiliyorsun? Başakşehir 3-2 galipken verebiliyorsan ya da maç o dakikada berabere iken verebiliyorsan ver ama… Ya da her yerde verebiliyorsan penaltıyı ver. Ancak skor 5-3. Son dakikalar diye penaltıyı veremezsin, vermemen gerekiyor. Bir diğer konu da… Burada tabii ki de uzatmalar oynanıyor. Ancak uzatmaların bu kadar 6 dakika olmasının sebebi kesinlikle Alanyaspor takımı değildir. Daha çok oynamaya çalışan, ayakta kalan takım da Alanyaspor. Daha çok oynamaya çalışan takımdı ve 6 dakika sonrasında artı 2 dakika uzatma… Yani aslında oralara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Galipken de bunları söyleyebilmek gerekiyor. Mağlupken zaten dediğim gibi çok fazla yakınıyoruz, dile getiriyoruz ama bizim için çok keyifli bir maçtı. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir galibiyet aldık. Tabii bununla birlikte haftaya oynayacağımız Göztepe deplasmanı… Ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Oraya da Cordova yine sakatlandı çıktı ve aynı şekilde 5 tane oyuncumuz 4'üncü sarı kartlarını gördü ve cezalı duruma düştüler. Burada önümüzdeki hafta ciddi bir problem bizi bekliyor. Ancak yine çıkıp sahaya elimizden geleni yapacağız. Oraya da galibiyet için gideceğiz. Biliyoruz çok zor olduğunu ve bu şartlarda gitmenin ve galip gelmenin çok kolay olmadığını biliyoruz. Ancak dediğim gibi yapacak bir şey yok. Elimizdeki en uygun şartlarda, en uygun imkanlarla deplasmana gidip oradan da iyi bir oyunla puan ya da puanlar almayı istiyoruz" diyerek konuşmasını noktaladı.