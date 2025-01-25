UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Galatasaray derbisi ihtimali!

UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon'la berabere kalarak puanını 9'a yükselten Fenerbahçe'nin üst tura yükselmesi için Midtjylland deplasmanından 3 puanla dönmesi gerekiyor. Danimarka temsilcisini yenmesi halinde ligi ilk 24 takım arasında tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, beraberlik durumunda ise 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçlarından çıkacak sonucu bekleyecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ İHTİMALİ

Bu arada 7 maç sonunda 9 puanla 23. sırada bulunan Fenerbahçe'nin, 9. sırada yer alan Galatasaray'la eşleşme ihtimali bulunuyor. Son maçlarda alınacak sonuçların ardından Galatasaray ligi 9., Fenerbahçe ise 24. sırada tamamlarsa iki takım bir sonraki turda birbirlerine rakip olacak. Aynı senaryo Galatasaray'ın onuncu, Fenerbahçe'nin ise 23. olması durumunda da geçerli. Küçük de olsa iki ekibin de Beşiktaş'a rakip olma ihtimali bulunuyor.