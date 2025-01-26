Barcelona’dan Valencia’ya 7 gollü hezimet!

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona evinde Valencia'yı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalanlar ilk 14 dakikada 3 gol bulurken devreyi 5-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Barcelona mücadeleyi 7-1'lik farklı skorla kazandı.

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri ise De Jong, Ferran Torres, Fermin Lopez (2), Raphinha, Lewandowski ve Cesar Tarrega(kk) kaydetti. Valencia'nın tek golünü ise Hugo Duro attı.

Bu sezon 32 resmi maça çıkan Barcelona toplam 101 gole ulaştı. Katalan devi ligde 13. galibiyetini elde etti ve puanını 42 yaptı. Valencia ise 16 puanda kaldı.