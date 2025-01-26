Manchester United’a tek gol yetti!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United deplasmanda Fulham ile karşı karşıya geldi.

Kırmızılar 78. dakikada Lisandro Martinez'in kaydettiği golle 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Manchester United'da Altay Bayındır yedek kulübüsünde yer aldı.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 29'a yükseltti ve 12. sırada yer aldı. Fulham ise 33 puanla 10. sırada kaldı.

Öte yandan İngiliz devi yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile Manhcester dışındaki ilk Premier Lig galibiyetini almış oldu.