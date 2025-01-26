Son dakika: Fenerbahçe - Göztepe | Zorlu maçta Mourinho’nun 11’i belli oldu

11'LER BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında puan kaybı yaşadığı rakibini bugün mağlup etmenin peşinde. Diğer yandan ligin formda takımlarından Göztepe ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Maç öncesinde 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Oğuz, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Göztepe XI: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo.

MOURINHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, sarı kart cezalısı olduğu bu zorlu maçı tribünden takip ediyor.

Stanimir Stoilov: İzmir'deki maç gerçekten çok zor bir maç olmuştu. Bugüne bakıldığında, Fenerbahçe'de iyi anlamda değişiklikler var. Oyun sistemi farklı. Ama bizim için her zamanki gibi bizim nasıl oynayacağımız önemli. Sahada kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Kendi futbolumuzu sahaya yansıtmalıyız. İstediğimiz futbolu sahada sonuna kadar sergilemeliyiz.

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Salvatore Foti: Göztepe, Beşiktaş'a karşı deplasmanda kazandı. O maçı da çok iyi hatırlıyorum. Kendi oyunlarını sergilemeye çalışıyorlar her maçta. Buraya da sonuç almaya geldiler. Bizim için galibiyet çok önemli farkı yeniden 6 puana düşürebilmek için.