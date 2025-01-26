Yiğido farka koştu Kaloğlu istifa etti!

NET Global Sivasspor, sahasındamaçta Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi. 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Yiğido'nun diğer gollerinikaydetti.konuk ekibin sayıları isegeldi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor 23 puana yükselirken, Kayserispor 16 puanda kaldı.Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı ekibin başında 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.