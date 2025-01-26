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Giriş Tarihi: 26.1.2025

Yiğido farka koştu Kaloğlu istifa etti!

Yiğido farka koştu Kaloğlu istifa etti!
NET Global Sivasspor, sahasında Rey Manaj'ın 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maçta Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi. 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Yiğido'nun diğer gollerini Onurcan Piri (kendi kalesine), Garry Rodrigues ve Emrah Başsan kaydetti. 23. dakikada Bahoken, 86. dakikada ise Attamah'ın atılmasıyla mücadeleyi 9 kişi tamamlayan konuk ekibin sayıları ise Duckens Nazon ve Boa Morte'den geldi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor 23 puana yükselirken, Kayserispor 16 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı ekibin başında 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

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Yiğido farka koştu Kaloğlu istifa etti!
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