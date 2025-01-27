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Giriş Tarihi: 27.1.2025 17:42 Son Güncelleme: 27.1.2025 17:50

Fenerbahçe, Talisca'yı açıkladı

Fenerbahçe uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Talisca'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Brezilyalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe, Talisca’yı açıkladı

Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Talisca'yı açıkladı
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