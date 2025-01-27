Fenerbahçe, Talisca’yı açıkladı

Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 27, 2025
Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/DlRmmyZxM3