Fırtına’nın aklı gelecekte!

Ara transferde bir yandan ilk 11'e takviye bir yandan da geleceğe yatırım yapmak isteyen Trabzonspor için Soumaila Diabate iddiası gündeme geldi.Africafoot'un haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Wolfsburg da nabız yokladı. Oyun tarzı ile N'Golo Kante'ye benzetilen Diabate, daha fazla süre alacağı üst düzey bir takıma gitmek istediği, bu noktada da bordo-mavililerin bunu avantaja çevirmek için hamle yaptığının altı çizildi.Bu sezon Blau Weiss ile 11 lig maçına çıkan oyuncu, tamamına ilk 11'de başlarken 988 dakika sahada kaldı, skor katkısı üretemedi.Trabzonspor'un müzesindeki en anlamlı kupalardan biri olarak gösterilen Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıldönümü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kıbrıs'ta kutlandı.Beklenen katkıyı veremeyen ve ayrılacaklar arasında adı anılan Denis Draguş için PAOK iddiaları güçleniyor. Rumen hücumcunun ayrılığa sıcak baktığı ve menajerine bu konuda yetki verdiği iddia edildi.25 yaşındaki santrfor ile ilgilendiği haberlere konu olurken, Romanya basınında ise artık pazarlıkların son aşamaya geldiği duyuruldu.Bu sezon geldiği Trabzonspor'da 19 kez bordo-mavili formayı giyen milli oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yaptı.Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı Frederik Alves, 23 Ocak'ta kulübü Brondby ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı. 25 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu, Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiğini ancak kulübünde kalmayı tercih ettiğini açıklayarak şöyle konuştu: