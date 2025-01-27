Fırtına’nın aklı gelecekte!

Ara transferde bir yandan ilk 11'e takviye bir yandan da geleceğe yatırım yapmak isteyen Trabzonspor için Soumaila Diabate iddiası gündeme geldi. Avusturya ekibi Salzburg'un keşfi olan Malili orta saha, bu sezon kiralık olarak Blau- Weiss Linz'e kiralandı.
Africafoot'un haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Wolfsburg da nabız yokladı. Oyun tarzı ile N'Golo Kante'ye benzetilen Diabate, daha fazla süre alacağı üst düzey bir takıma gitmek istediği, bu noktada da bordo-mavililerin bunu avantaja çevirmek için hamle yaptığının altı çizildi. Transfermarkt verilerine göre; 1 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Diabate'nin Salzburg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİABATE KİMDİR?
Yaş: 20
Boy: 1.68
Mevki: Onta saha/Ön libero
Ülke: Mali
Sözleşme: 30 Haziran 2027
Bu sezon Blau Weiss ile 11 lig maçına çıkan oyuncu, tamamına ilk 11'de başlarken 988 dakika sahada kaldı, skor katkısı üretemedi.
BARIŞ KUPASI ZAFERİ TÖRENLE KUTLANDI
Trabzonspor'un müzesindeki en anlamlı kupalardan biri olarak gösterilen Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıldönümü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kıbrıs'ta kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş de törene katılanlar arasındaydı.
DRAGUŞ PAOK YOLCUSU
Beklenen katkıyı veremeyen ve ayrılacaklar arasında adı anılan Denis Draguş için PAOK iddiaları güçleniyor. Rumen hücumcunun ayrılığa sıcak baktığı ve menajerine bu konuda yetki verdiği iddia edildi. Razvan Lucescu yönetimindeki Yunan ekibi PAOK'un
25 yaşındaki santrfor ile ilgilendiği haberlere konu olurken, Romanya basınında ise artık pazarlıkların son aşamaya geldiği duyuruldu.
Bu sezon geldiği Trabzonspor'da 19 kez bordo-mavili formayı giyen milli oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yaptı.
FREDERİK'TEN İTİRAF!
Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı Frederik Alves, 23 Ocak'ta kulübü Brondby ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı. 25 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu, Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiğini ancak kulübünde kalmayı tercih ettiğini açıklayarak şöyle konuştu: "Trabzonspor bunu bir buçuk yıl önce ve şimdi tekrar denedi. İlgilenen tek kulüp Trabzonspor değil. Bu ilgi sadece iyi iş çıkardığımı kanıtlıyor."