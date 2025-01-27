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Giriş Tarihi: 27.1.2025 15:01

Göztepe, Furkan Bayır için Alanyaspor'la anlaşma sağladı!

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, Alanyaspor’un 24 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Bayır’la her konuda anlaşma sağladı.

İHA
Göztepe, Furkan Bayır için Alanyaspor’la anlaşma sağladı!

Göztepe, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte takviyelere başladı. İlk olarak forvet hattını güçlendiren İzmir ekibi, Athletico Paranaense'den Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattı.

Şimdi de savunmaya transfer yapmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'da kadro dışı kalan 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır'ı renklerine bağlamak için her konuda anlaşma sağladı.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Son detayların görüşülmesinden sonra taraftar arasında resmi imzaların atılması ve transfer duyurusunun da yapılması bekleniyor. Göztepe'nin, 2025 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan genç oyuncu için Alanyaspor'a bir miktar bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

Menemen FK altyapısında yetişen Furkan Bayır'ın da tekrar İzmir'e dönmek istediği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alanyaspor formasıyla 4 maça çıkarken, 223 dakika sahada kaldı.

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Göztepe, Furkan Bayır için Alanyaspor'la anlaşma sağladı!
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