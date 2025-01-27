Kasımpaşa, Hakan Keleş ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul temsilcisi Hatayspor'u 5-4 mağlup etmesinin ardından teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada:

Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla'' ifadeleri kullanıldı.

Hakan Keleş bu süreçte Kasımpaşa ile 8 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.