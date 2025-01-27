Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa, Hakan Keleş ile yollarını ayırdı!
Giriş Tarihi: 28.1.2025 00:48 Son Güncelleme: 28.1.2025 00:48

Kasımpaşa, Hakan Keleş ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kasımpaşa, Hakan Keleş ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul temsilcisi Hatayspor'u 5-4 mağlup etmesinin ardından teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada:

Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla'' ifadeleri kullanıldı.

Hakan Keleş bu süreçte Kasımpaşa ile 8 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa, Hakan Keleş ile yollarını ayırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA