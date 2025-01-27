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Giriş Tarihi: 27.1.2025

Kocaelispor’u Oğulcan sırtladı

Kocaelispor’u Oğulcan sırtladı
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında lider Kocaelispor, sahasında Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Müsabakanın 12. dakikasında konuk ekipte Eze direkt kırmızı kartla atıldı. 52'de takımını öne geçiren Oğulcan Çağlayan, 84'te durumu 2-0'a getirdi. 89'da oyuna giren Furkan Gedik, 90+3'te Oğulcan'ın asistinde golünü atarak skoru belirledi: 3-0. Diğer sonuçlar: Ankaragücü-Erzurum FK: 1-2, Bandırma-Keçiörengücü: 1-2, Karagümrük-Çorum FK: 1-0. Bu arada dün oynanan 4 maçta toplam 6 kırmızı kart çıkması dikkat çekti.
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Kocaelispor’u Oğulcan sırtladı
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