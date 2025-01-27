Son dakika haberi: Nefes kesen maçta 9 gol çıktı! Kasımpaşa, Hatayspor’u geriden gelip devirdi...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa evinde Hatayspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Calvo'nun kırmızı kart görmesiyle bir nevi 10 kişi başlayan Hatayspor, önce 15. dakikada Boutobba ile 20. dakikada ise Cemali Sertel ile arka arkaya goller atarak 2-0 öne geçti.
30. dakikada farkı 1'e indiren ev sahibi ekip 39. dakikada Kilama'nın kendi kalesine attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.
ABOUBAKAR YENİDEN SAHNEDE
İkinci yarıya iyi başlayan Kasımpaşa, 54. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle yeniden eşitliği sağlarken, Hatayspor Aboubakar'ın yeniden sahneye çıkmasıyla 58. dakika hemen cevap verdi. 3-4
Yeniden beraberlik arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, 69. dakikasında Fall ile yeniden müsabakayı beraberliğe getirdi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol ise 76. dakikada Carlos Winck'ten geldi.
Bu sonuçla puanını 25'e çıkartan Kasımpaşa 12. sırada yer alırken, Hatayspor 10 puanla 18. sırada yer aldı. Öte yandan Kasımpaşa bu sezon 10 iç saha maçında ikinci galibiyetini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Calvo, Mamadou Fall'a yaptığı faul sonrası VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
15. dakikada Opoku'dan sıyrılan Fernandes'in sol taraftan içeriye yerden pasında Aboubakar'ın kontrol edemediği topa Boutobba sol ayağıyla gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 0-1
19. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gianniotis, sağ üst köşeye yönelen topu son anda kornere çeldi.
20. dakikada Görkem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas içerisinde iyi yükselen Cemali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 0-2
30. dakikada Winck'ten aldığı pasta sağ çaprazda dar bir açıdan Hajradinovic şutunu çekti. Yerden gelen topu kaleci Erce ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
39. dakikada Aytaç'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Sadık yakın direkten kafayla içeri gönderdi. Savunmada Klima'nın ters vuruşunda top kaleci Erce'nin yanından ağlara gitti. 2-2
42. dakikada Görkem'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Cemali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek sol köşeden ağlara gitti.
45. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
45+10. dakikada hakem, bir önceki pozisyonda Opoku'nun ceza sahası içinde Aboubakar'ın vuruşunda topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR'da pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.
45+11. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden filelere gitti. 2-3