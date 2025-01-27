Son dakika haberi: Nefes kesen maçta 9 gol çıktı! Kasımpaşa, Hatayspor’u geriden gelip devirdi...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa evinde Hatayspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Calvo'nun kırmızı kart görmesiyle bir nevi 10 kişi başlayan Hatayspor, önce 15. dakikada Boutobba ile 20. dakikada ise Cemali Sertel ile arka arkaya goller atarak 2-0 öne geçti.