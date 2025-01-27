Trabzonspor, Trezeguet’in transferini açıkladı!

Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 Futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında Transfer geliri elde edilmiştir."

Trezeguet, Trabzonspor kariyeri boyunca toplam 76 maça çıktı ve 25 gol atıp 16 asist kaydetti.