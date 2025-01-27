Yeni rota Kyle Walker alternatifi Tchatchoua

G.Saray, sağ bekte istikrar yakalayamadı. 9 milyon Euro'ya gelen Jelert beklentileri karşılamadı ve Kaan bu bölgede idare etti. Ara transferde sağ beke takviye kararı alan Aslan, birçok ismi gündemine aldı.Verona'dan Jackson Tchatchoua da menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi. İtalyan basını ise Watford'da kiralık oynayan Udineseli Festy Ebosele için G.Saray'ın temas kurduğunu iddia etti.Biraydır kadro dışı bırakılan Hakim Ziyech sonunda kendisine kulüp buldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr, Ziyech için pazarlıklara başladı. Dubai ekibi, Faslı yıldızın Galatasaray'da kalan maaşının 500 bin Euro'sunuödemeyi önerdi. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmedi ve fiyatın yükseltilmesini istedi. 31 yaşındaki hücumcunun yarım sezonluk maliyeti