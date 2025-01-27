Yeni rota Kyle Walker alternatifi Tchatchoua

G.Saray, sağ bekte istikrar yakalayamadı. 9 milyon Euro'ya gelen Jelert beklentileri karşılamadı ve Kaan bu bölgede idare etti. Ara transferde sağ beke takviye kararı alan Aslan, birçok ismi gündemine aldı. Milan'dan Emerson sakatlığı nedeniyle listeden çıkarıldı. Southampton'ın 27 yaşındaki sağ beki Kyle Walker-Peters en kuvvetli aday konumunda.
Verona'dan Jackson Tchatchoua da menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi. İtalyan basını ise Watford'da kiralık oynayan Udineseli Festy Ebosele için G.Saray'ın temas kurduğunu iddia etti.
ŞAKA GİBİ ZİYECH TEKLİFİNE RET!
Bir
aydır kadro dışı bırakılan Hakim Ziyech sonunda kendisine kulüp buldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr, Ziyech için pazarlıklara başladı. Dubai ekibi, Faslı yıldızın Galatasaray'da kalan maaşının 500 bin Euro'sunu (18.7 milyon TL)
ödemeyi önerdi. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmedi ve fiyatın yükseltilmesini istedi. 31 yaşındaki hücumcunun yarım sezonluk maliyeti 2.8 milyon Euro (104.8 milyon TL).