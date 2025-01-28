9 gollü çılgın maç Kasımpaşa’nın

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında futbol şöleni yaşanırken Kasımpaşa, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup etti. Mücadelenin 8. dakikasında Hatay'dan Calvo ile Kasımpaşalı Fall'ın ikili mücadelesinde Fall yerde kaldı.ve bordo-beyazlılar 10 kişi kaldı. Ancak bu Hatay'ı daha da ateşledi ve 15'te Bilal Boutobba, 20'de de Cemali skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi ise Hajradinovic ve Killama (k.k.) ile 2-2'yi buldu. Hatay'ın diğer gollerini Aboubakar (2) atarken Aytaç, Fall ve Winck, Kasımpaşa'ya zafer yaşattı.Hatay'ın galibiyet özlemi 9 karşılaşmaya (4B/5M) çıktı. Trendyol 1. Lig'de iseİki gol atan Vincent Aboubakar, mücadeleyi yöneten hakemlere tepki gösterdi. Hatayspor'un Kamerunlu forveti,Böyle olmaz. Türk hakemlerinin bu ligi bu şekilde böyle kararlarla yönetiyor olmaları inanılmaz can yakıcı. Yeter. Artık canıma yetti. Birileri müdahale etsin" dedi.Kasımpaşa dün Hatayspor'u mağlup ederken İstanbul kulübünde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Lacivertbeyazlılar, teknik direktör Hakan Keleş ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.Bu sezon Sami Uğurlu'nun ardından Paşa, görev yapan ikinci teknik direktörüyle de vedalaştı.