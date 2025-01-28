9 gollü çılgın maç Kasımpaşa’nın

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında futbol şöleni yaşanırken Kasımpaşa, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup etti. Mücadelenin 8. dakikasında Hatay'dan Calvo ile Kasımpaşalı Fall'ın ikili mücadelesinde Fall yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, Calvo'ya kırmızı kart gösterdi
ve bordo-beyazlılar 10 kişi kaldı. Ancak bu Hatay'ı daha da ateşledi ve 15'te Bilal Boutobba, 20'de de Cemali skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi ise Hajradinovic ve Killama (k.k.) ile 2-2'yi buldu. Hatay'ın diğer gollerini Aboubakar (2) atarken Aytaç, Fall ve Winck, Kasımpaşa'ya zafer yaşattı. Hakan Keleş'in ekibinin 4 maçlık (3B/1M) hasreti bitti,
Hatay'ın galibiyet özlemi 9 karşılaşmaya (4B/5M) çıktı. Trendyol 1. Lig'de ise Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.
ABOUBAKAR: CANIMA YETTİ!
İki gol atan Vincent Aboubakar, mücadeleyi yöneten hakemlere tepki gösterdi. Hatayspor'un Kamerunlu forveti, "Artık maçlarımızın sabote edildiğini düşünüyorum.
Böyle olmaz. Türk hakemlerinin bu ligi bu şekilde böyle kararlarla yönetiyor olmaları inanılmaz can yakıcı. Yeter. Artık canıma yetti. Birileri müdahale etsin" dedi.
BEKLENMEDİK AYRILIK: HAKAN KELEŞ VEDA ETTİ
Kasımpaşa dün Hatayspor'u mağlup ederken İstanbul kulübünde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Lacivertbeyazlılar, teknik direktör Hakan Keleş ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Kasımpaşa, 53 yaşındaki hocayla 8 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
Bu sezon Sami Uğurlu'nun ardından Paşa, görev yapan ikinci teknik direktörüyle de vedalaştı.