Borussia Dortmund, Salih Özcan’ı geri çağırdı

Borussia Dortmund, yaz transfer döneminin son günlerinde 1 yıllığına Wolfsburg'a kiraladığı 27 yaşındaki ön libero oyuncusu Salih Özcan'ı geri çağırdı.

Dortmund ekibi, takımda yaşanan sakatlıklar ve kötü gidişat sebebiyle Türk milli futbolcu Salih Özcan'ı takıma geri çağırdı. Wolfsburg'un da bu teklifi kabul etmesinin ardından 27 yaşındaki futbolcu, yeniden Borussia Dortmund'a katıldı.

MAÇ KADROSUNA ALINACAK

Takımla antrenmanlara başlayan Salih Özcan'ın bu hafta oynanacak olan Heidenheim maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Öte yandan Salih Özcan, sezonun geride kalan kısmında Wolfsburg formasını 3 tanesi ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta giydi.