Karar zamanı

Trabzonspor, ara transfer döneminde en fazla kadrosuna katmak istediği isim olan Oleksandr Zubkov için çalışmalarını sürdürüyor. Shakhtar Donetsk ile pazarlık halinde olan ancak istediği sonucu alamayan bordo- mavililer, son olarak Ukrayna temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderinin belli olmasını bekliyor.
Şu an 27. sırada yer alan Shakhtar'ın yarın deplasmanda Dortmund ile oynayacağı karşılaşmada Avrupa macerasının sona ermesi durumunda 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin gerçekleşme ihtimali artacak.
TREZEGUET, AL AHLY'YE SATILDI
Öte yandan Trabzonspor, sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Rayyan'a kiraladığı Trezeguet'yi, sattığını açıkladı. Mısırlı kanat oyuncusunun, ülkesinin takımı Al Ahly'ye 1.6 milyon Euro'ya gönderildiği,
futbolcunun da 100 bin Euro alacağını bıraktığı açıklandı.
'KULÜBÜN YARINLARI AYDINLIK'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında kulüp adına alınan kararların, hem bugünleri hem de yarınları aydınlatacak nitelikte olduğunu belirtti. Erdoğan'ın talimatıyla Papara Park'ın kulübe tahsis edilmesinin, yalnızca futbol değil ekonomik kalkınma merkezi olarak da hizmet vermesini sağlayacağını aktaran Doğan, "Yine Cumhurbaşkanımızın onayıyla Akyazı'daki 177 dönümlük arazinin kulübümüze kazandırılması için çalışmalar başladı. İstanbul'daki arazi konusundaki gelişmeler de heyecan verici. Alanyaspor galibiyeti, takımımızın kararlılığını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni takviyelerle, mücadelemizin seviyesini yukarı çıkaracağız"
ifadelerini kullandı.