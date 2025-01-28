Karar zamanı

Trabzonspor, ara transfer döneminde en fazla kadrosuna katmak istediği isim olan Oleksandr Zubkov için çalışmalarını sürdürüyor.Şu an 27. sırada yer alan Shakhtar'ın yarın deplasmanda Dortmund ile oynayacağı karşılaşmada Avrupa macerasının sona ermesi durumunda 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin gerçekleşme ihtimali artacak.Öte yandan Trabzonspor, sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Rayyan'a kiraladığı Trezeguet'yi, sattığını açıkladı. Mısırlı kanat oyuncusunun,futbolcunun da 100 bin Euro alacağını bıraktığı açıklandı.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında kulüp adına alınan kararların, hem bugünleri hem de yarınları aydınlatacak nitelikte olduğunu belirtti. Erdoğan'ın talimatıyla Papara Park'ın kulübe tahsis edilmesinin, yalnızca futbol değil ekonomik kalkınma merkezi olarak da hizmet vermesini sağlayacağını aktaran Doğan,ifadelerini kullandı.