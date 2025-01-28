Kartal’a 80 milyonluk sol kanat!

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki öncelikli hedefi, kanat forvet pozisyonu. Siyah-beyazlılarda sol kanat orijinli futbolcu bulunmaması, yönetimi arayışa itti. Asıl mevkii merkez orta saha olanyokluktan solda birçok kez denendi. Ancak bu isimlerden beklenen verim alınamayınca transfer zorunlu hale geldi. Kartal'da ilk hedef: Ansu Fati. Barcelona altyapısından yetişen ve birkaç sezon öncedenilen İspanyol futbolcu, beklenen etkiyi yapamayınca geçen sezon İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a kiralanmıştı.Barcelona, sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar kiralık göndermeyi düşünüyor.Fati'yi kadrosuna katmak istiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan genç futbolcu için siyah-beyazlıların, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileterek beklemeye geçtiği öğrenildi. Bu isim öncelik olsa da listede birçok oyuncu bulunduğu aktarıldı.Barcelona altyapısından yetişen Ansu Fati, 2019-2020'de Katalan ekibinde A takıma yükseldi. O sezon 33 müsabakada ter döken ve 8 gollük katkı veren genç oyuncunun piyasa değeri 80 milyon Euro olarak gösteriliyordu.Daha sonra toparlanamayan ve sakatlıklardan çok çeken Fati, süre şansı bulmakta zorlandı. 2023-24'te Brighton&Hove Albion'a kiralanan oyuncu,orada da umduğunu bulamadı. Barça'ya geri dönen Fati, bu sezon da 11 maç kaçırdı. 8 müsabakada sadece 128 dakika sahada kalabildi.Beşiktaş'ın Athletic Bilbao karşısındaki 4-1'lik zaferinde büyük pay sahibi olan Ernest Muçi, Antalyaspor maçında kulübede oturmuştu. Aynı şekilde Ciro İmmobile de sonradan oyuna girerken Twente deplasmanında yeniden değişim olacak. Muçi ve İmmobile'nin 11'deki görev yerlerine döneceği, Bilbao maçı planıyla sahada yer alınacağı kaydedildi.11'den kesilecek isim olacak.Gabriel Paulista, Necip Uysal ve Tayyip Talha Sanuç'un sakatlıkları devam ederken, Beşiktaş'ta Emirhan'ın da sakatlanmasıyla gerçek mevkii stoper olan bir tek Felix Uduokhai kaldı.Sağ bekte de Svensson'un sakatlığıyla Onur Bulut alternatifsiz bulunuyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, sağlık ekibinden gelecek güzel haberlere gözünü çevirdiği ve Twente maçına Svensson ile Emirhan'ın yetişmesini istediği aktarıldı.