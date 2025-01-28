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Giriş Tarihi: 28.1.2025 14:12 Son Güncelleme: 28.1.2025 14:27

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi!

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı. Kasımpaşa, dün oynanan ve 5-4 kazandıkları Hatayspor maçının ardından teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.

İHA
Kasımpaşa’da Burak Yılmaz dönemi!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, dün oynanan ve 5-4 kazandıkları Hatayspor maçının ardından teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."

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Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi!
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