Galatasaray, Ziyech ile yollarını ayırdı!

Galatasaray, Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar." denildi.

YENİ ADRESİ KATAR LİGİ

31 yaşındaki Ziyech, Galatasaray ile 34 maçta forma giydi ve 8 gol / 5 asistlik bir katkı yaptı. Faslı oyuncunun Katar ekibi Al-Duhail ile anlaştığı iddia ediliyor.