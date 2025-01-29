Gaziantep FK, Muhammed Gümüşkaya’yı renklerine bağladı

Gaziantep FK tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika ekibi Westerlo forması giyen 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Muhammed Gümüşkaya, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Uğur Şireci ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara'nın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Muhammed Gümüşkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.