Sağ beke Zeki takviye!

Sağ beke takviye için G.Saray'ın adı çok sayıda isimle anılırken bir kez daha gündeme Zeki Çelik geldi. İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcunun kulübü ile 1.5 sezon daha kontratı bulunurken, Çizme basınına göre; sarı-kırmızılılar, oyuncu için fiyat sordu… 27 yaşındaki oyuncuyu Lille'den 7.4 milyon Euro'ya alan Roma, 7 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceğini iletirken
iddialara göre G.Saray, 3 milyon Euro'luk teklif yapabileceğini ilk etapta söyledi. İki kulüp arasında pazarlıklar sürerken yine İtalyan medyasına göre 5 milyon Euro seviyesinde anlaşma sağlanabilir.
LİLLE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
A Milli Takım formasını da giyen Zeki'nin, G.Saray'a gelmeye sıcak baktığı, Roma'nın ikna olması durumunda sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu öğrenildi. Kariyerine Bursaspor'da başlayan ve A takıma kadar yükselen Zeki, ardından Karacabey'e, sonra da İstanbulspor'a geçmiş ve 2018'de 2.5 milyon Euro bonservisle Lille yolunu tutmuştu. Orada da Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.
ZİYECH'TE MUTLU SON
G.Saray'ın yolları ayırmak için bekleyişte olduğu Hakim Ziyech'ten olumlu haber geldi. Bir süredir Dubai ekibi Al Nasr ile görüşme halinde olan Faslı futbolcu mutlu sona ulaştı… Sarı-kırmızılı kulübün de maddi fedakârlık yaptığı öğrenilirken Ziyech'in G.Saray kariyeri bugün atması beklenen imza sonrası noktalanacak.