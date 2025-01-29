Sağ beke Zeki takviye!

Sağ beke takviye için G.Saray'ın adı çok sayıda isimle anılırken bir kez daha gündeme Zeki Çelik geldi. İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcunun kulübü ile 1.5 sezon daha kontratı bulunurken, Çizme basınına göre; sarı-kırmızılılar, oyuncu için fiyat sordu…iddialara göre G.Saray, 3 milyon Euro'luk teklif yapabileceğini ilk etapta söyledi.A Milli Takım formasını da giyen Zeki'nin, G.Saray'a gelmeye sıcak baktığı, Roma'nın ikna olması durumunda sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu öğrenildi. Kariyerine Bursaspor'da başlayan veG.Saray'ın yolları ayırmak için bekleyişte olduğu Hakim Ziyech'ten olumlu haber geldi. Bir süredir Dubai ekibi Al Nasr ile görüşme halinde olan Faslı futbolcu mutlu sona ulaştı… Sarı-kırmızılı kulübün de maddi fedakârlık yaptığı öğrenilirken Ziyech'in G.Saray kariyeri bugün atması beklenen imza sonrası noktalanacak.