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Giriş Tarihi: 29.1.2025 21:11

Süper Lig’de 22’nci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 22’nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

DHA
Süper Lig’de 22’nci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 22'nci haftası cuma günü oynanacak Eyüpspor – Sivasspor ile Konyaspor – Bodrum FK karşılaşmaları ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

31 OCAK CUMA:

20.00 Eyüpspor – Sivasspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor – Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Hatayspor – Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kayserispor – Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir FK – Samsunspor: Çağdaş Altay

2 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Adana Demirspor – Kasımpaşa: Yasin Kol

16.00 Göztepe – Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep FK – Galatasaray: Kadir Sağlam

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Süper Lig’de 22’nci haftanın hakemleri belli oldu
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