Süper Lig’de 22’nci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 22'nci haftası cuma günü oynanacak Eyüpspor – Sivasspor ile Konyaspor – Bodrum FK karşılaşmaları ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

31 OCAK CUMA:

20.00 Eyüpspor – Sivasspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor – Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Hatayspor – Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kayserispor – Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir FK – Samsunspor: Çağdaş Altay

2 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Adana Demirspor – Kasımpaşa: Yasin Kol

16.00 Göztepe – Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep FK – Galatasaray: Kadir Sağlam