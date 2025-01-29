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Giriş Tarihi: 29.1.2025 10:41

Vitor Pereira'dan Chamberlain'e kanca!

Beşiktaş'ın İngiliz orta sahası Alex Oxlade-Chamberlain için Premier Lig'den talip çıktı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Vitor Pereira’dan Chamberlain’e kanca!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da ayrılacak oyuncular için mesai harcanıyor.

Kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek olan Oxlade Chamberlain için İngiltere'den bir iddia gündeme geldi.Solskjaer'in Antalya maçında denediği ancak İngiliz orta sahanın buna karşılık veremediği şans sonrasında ayrılık kapısı da tamamen açıldı.

31 yaşındaki futbolcuya İngiliz ekibi Leicester ile Wolverhampton'ın talip olduğu ve resmi hamlenin kısa sürede gerçekleşeceği öne sürüldü. Wolves'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira da oyuncuyu kullanmak istediğini yönetimine iletti.

Geçen yıl bedelsiz olarak transfer edilen İngiliz futbolcu, bu sezon sadece 6 maçta 170 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

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Vitor Pereira'dan Chamberlain'e kanca!
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