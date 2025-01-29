Zubkov boş durmuyor!

Trabzonspor, bu sezon 3. Ukraynalı transferini bitirmek için geri sayıma geçti. Shakhtar Donetsk'in 28 yaşındaki sağ kanadı Oleksandr Zubkov'un peşinde olan Fırtına, pazarlıklarda son aşamaya geldi. Aynı takımdan alınan Sikan'ın sürecinde kurulan ilişkiler görüşmelerde etkili olurken, bonservisin 6 milyon Euro'ya indiği belirtildi.Tüm bunların yanında Zubkov da kulüp hakkında bilgi topluyor. Sosyal medyada Sikan'ın imza töreni fotoğraflarına yorum yapan tecrübeli yıldızın, eski takım arkadaşının yanı sıra vatandaşı Batagov'dan da bilgi aldığı öğrenildi.Bu sezon 20 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Zubkov, Trabzonspor'un sunduğu sözleşme süresi ve yıllık ücret dahil tüm şartları kabul etti.Polonya temsilcisi Slask Wroclaw, Umut Güneş'i kadrosuna katmak için Trabzonspor'a kiralık teklifinde bulunmuştu. Ancak son haftalarda daha fazla forma şansı bulan 24 yaşındaki orta sahanın sergliediği performans, transferin gerçekleşmesini engelledi. Teknik direktör Şenol Güneş ile görüşen genç oyuncu da ayrılmaktan vazgeçti.