Adana Demirspor’da Mustafa Alper Avcı dönemi başladı!

Trendyol Süper Lig'de son sırada yer alan dana Demirspor yeni teknik direktörünü duyurdu. Ligde 20 hafta sonunda sadece 5 puan toplayan Adana ekibi, Mustafa Dalcı ile yollar ayrılmıştı.

Buna göre Adana Demirspor, daha önce Manchester City'nin altyapısında görev yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı Mustafa Alper Avcı ile sözleşme imzaladı.

Ayrıca Sayın Avcı'nın Teknik Ekip Kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır;

Kieron John Lovelady: Yardımcı Antrenör

(Daha önceki kulübü; Manchester City Altyapı)

Dean Thomas John Holden: Yardımcı Antrenör

(Daha önceki kulübü; Al Ettifaq)

Luis Conde Garcia: Kaleci Antrenörü

(Daha önceki kulübü; Atlético Madrid)

Serdar Ark: Atletik Performans Antrenörü

(Daha önceki kulübü; Erzurum FK)

Tuğberk Yılmaz: Analiz Antrenörü

(Daha önceki kulübü; Karşıyaka SK)