Camiayı birleştireceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Twente ile çok zor bir maç oynayacaklarını ama kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Norveçli hoca şu ifadeleri kullandı: "Twente'yi analiz ettik.Bu maç için sabırsızım. Hepimiz için iyi bir test olacak. Buraya kazanmak için geldik ve kazanmak zorundayız. Zor süreçten geçen bir oyuncu grubuna sahibiz. Yeni bir sayfa açtık ve bu büyük kulübü hak ettiği yere getirmek için mücadele ediyoruz.Play-off'a kalırsak eğer camiayı, taraftarı, oyuncuları, herkesi birleştirecek olumlu bir durum ortaya çıkar. Takıma bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Umarım bunu sahada göstereceğiz."Süper Lig'de yarışacaklarını da aktaran Solskjaer, "Avrupa'da önemli hedefimiz var ama ligi bırakmış değiliz. Ligdeki hedefimiz de ilk 3'e girebilmek" diye konuştu. Transfer çalışmalarıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Doğru oyuncuları getirmek için çalışıyoruz. Geldiğimde burada bir scout yapılanması yoktu.Kısa vadede iyi oyuncular getirmemiz lazım. Hatalı karar verme, çok pahalı oyuncuları getirme lüksümüz yok. Önce bu finansal durumu görmemiz gerekiyor."Beşiktaş'ın göndermek için uzun süredir beklediği Jean Onana sonunda gitti. Kamerunlu futbolcunun menajeri, oyuncusuna Fransa ve Belçika'dan gelen tekliflerin dışında İtalya'dan da teklif getirdi. Onana'nın İtalyan menajerinin de yönlendirmesiyle birlikte deneyimli isim, Genoa'nın kiralama isteğine "Evet" dedi.Siyahbeyazlılarda bu ayrılıkla birlikte yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açılmış oldu.