Eren Elmalı için yeniden devrede

Galatasaray sol bek mevkiine Trabzonspor'un milli futbolcusu Eren Elmalı'yı istemiş ancak transfer görüşmeleri, bordo-mavili kulübün nakit isteği sebebiyle durmuştu. Yaklaşık 10 günlük aranın ardından sarı-kırmızılılar, dün Trabzonspor ile bir kez daha iletişime geçti. G.Saraylı idarecilerin, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini aktararakifadelerini kullandığı öğrenildi. İlk temaslarda Karadeniz kulübü 5 milyon Euro peşin para istemiş, Galatasaray ise bonservis bedelini taksite yayma talebinde bulunmuş ve ileri seviyeye geçilememişti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı öncesi önemli mesajlar verdi. Sarı-kırmızılılarda bir kriz varmış gibi algı yaratıldığını belirten tecrübeli teknik adam,Ne yaşadığımızı, ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar iyi bir kadromuz olduğunu, ne kadar başarılı olduğumuzu görüyoruz.Biz kendimizi biliyoruz, yönetimin iyi niyetle çalıştığını biliyoruz" dedi.Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili de şu bilgiyi verdi: "Takviye olacak oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Takımda çok güzel bir hava oluştu.Buraya önemli katkı verecek, önemseyecek, takımı sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor. Sadece isim almanız önemli değil. Karakteri de güçlü oyuncular olması gerekiyor.Avrupa Ligi'nde yaptığı son 3 maçta mağlup olan ve ilk 8 iddiası bulunmayan Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli, kendilerini zor bir karşılaşma beklediğini söyledi. Daha önce Karagümrük ve Alanyaspor'da görev yapan İtalyan hoca,sorusuna,dedi.