Fenerbahçe haberi: Ognjen Mimovic yarın İstanbul’a geliyor!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Ognjen Mimovic, yarın İstanbul'da olacak. Mimovic, dün Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Young Boys maçının ardından takımı Kızılyıldız'a veda etti.



Maçın ardından açıklamalarda bulunann Mimovic, "Galibiyet, veda etmek için güzel bir yol. Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, Şampiyonlar Ligi, bunları hayal bile edemezdim... Bir zaferle veda ediyorum, bu benim taraftarlara hediyem." diye konuştu.

"İMZA ATTIĞIMDA KONUŞACAĞIM"



Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili konuşan Mimovic, "Dürüst olmak gerekirse önceden konuşmayı sevmiyorum. İmzayı attığımda konuşacağım. Taraftarlara teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla puan alıp ilerleyemememiz utanç verici. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Kızılyıldız, bir ailedir." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRÜ MAÇ SONU AÇIKLADI

Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic, dün oynadıkları Young Boys maçı sonrası, Mimovic'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Milojevic, "Mimovic, Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi. OFK Belgrad'da oynadıktan sonra bir yıldır burada bulunan evladımız, şimdi büyük bir kulübe transfer oluyor. Bu hepimiz için bir motivasyon kaynağı." dedi.