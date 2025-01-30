Fenerbahçe’de Milan Skriniar transferi çözüme kavuşuyor! Müjdeli haber geldi...

Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna katacağı Milan Skriniar'da yeni bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli stopere PSG'nin kiralık oyuncu limiti nedeniyle resmi imzaları attıramayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

LEIPZIG SIMMONS'UN BONSERVİSİNİ ALIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, RB Leipzig, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Xavi Simons'un bonservisini almaya hazırlanıyor.

50 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Transfer tamamlanmak üzereyken Fenerbahçe de Skriniar'ı resmiyete dökecek. Leipzig, 21 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 80 milyon euro'ya kadar çıkabilir.