Göztepe’de savunmada forma rekabeti!

Ara transfer döneminde Alanyaspor'dan stoper Furkan Bayır'ı da renklerine bağlayan Göztepe'de defans hattı kalabalıklaştı.

Mevcut kadrosunda 3'lü defansta görev yapan Heliton, Koray, Taha, Bokele, Nielsen gibi oyunculara sahip olan Göztepe'de Furkan da bu rekabete dahil oldu.

İÇ SAHADA 6 GOL YEDİ

Gerçek mevkiisi sol stoper olan Miroshi, teknik direktör Stanimir Stoilov'un tercihi ile orta sahada oynarken, sol bek İsmail Köybaşı da bu sezon bazı maçlarda 3'lü defansta görev yaptı. Göztepe özellikle bu sezon iç sahada sadace 6 gol yedi.

DEPLASMANDA 20 GOL

Gürsel Aksel Stadı'nda müthiş bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, savunma başarısıyla da ön plana çıktı. Göztepe deplasmanlarda ise kalesinde 20 gol gördü.