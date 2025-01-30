Neymar 12 yıl sonra Santos’a döndü!

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Hilal'den geçtiğimiz günlerde ayrılan Neymar'ın yeni adresini duyurdu.

33 yaşındaki yıldız, futbola başladığı kulüp olan Brezilya takımı Santos'a transfer olduğunu açıkladı.

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

''Tekrar sahaya çıkmak istiyorum. Futbol oynamak, bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilirdi.''

Neymar yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Ağustos 2023'ten bu yana sadece 7 maçta görev alabildi.