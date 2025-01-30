Osayi nazlandı Mimovic geldi!

2021-22 sezonunun ara transfer döneminde geldiği F.Bahçe'de görev adamı olarak taraftarın sevgilisi olan Bright Osayi-Samuel ile yol ayrımına girildi.27 yaşındaki Nijeryalı sağ bekine 3 yıl için 6 milyon Euro'luk yeni teklif yaptı ama kasım ayından bu yana olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş alamadı. Kız arkadaşı Londra'da yaşadığı için İngiltere'de bir takıma gitmek istediği bilinen Osayi için, Nijerya basını G.Saray'la anlaştığı iddiasını ortaya atmış, futbolcuyu vatandaşıAyrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetimi,Mimovic'in Saint- Etienne yerine Fenerbahçe tercihinde vatandaşları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in sarı-lacivertli formayı giymesi ve takımı Jose Mourinho'nun çalıştırması etkili oldu.