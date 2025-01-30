Osayi nazlandı Mimovic geldi!

2021-22 sezonunun ara transfer döneminde geldiği F.Bahçe'de görev adamı olarak taraftarın sevgilisi olan Bright Osayi-Samuel ile yol ayrımına girildi. Sarı-lacivertli yönetim 30 Haziran 2025'te sözleşmesi sona erecek
27 yaşındaki Nijeryalı sağ bekine 3 yıl için 6 milyon Euro'luk yeni teklif yaptı ama kasım ayından bu yana olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş alamadı. Kız arkadaşı Londra'da yaşadığı için İngiltere'de bir takıma gitmek istediği bilinen Osayi için, Nijerya basını G.Saray'la anlaştığı iddiasını ortaya atmış, futbolcuyu vatandaşı Osimhen'in ikna ettiğine vurgu yapılmıştı.
Ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetimi, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı. Genç yıldızı, Saint-Etienne de istemiş, 5.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus teklifi yapmıştı. Fenerbahçe 8.7 milyon Euro bonservis bedeliyle işi bitirdi.
Mimovic'in Saint- Etienne yerine Fenerbahçe tercihinde vatandaşları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in sarı-lacivertli formayı giymesi ve takımı Jose Mourinho'nun çalıştırması etkili oldu. Oyuncunun 4.5 yıllık imza atması bekleniyor.