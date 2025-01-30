Rafa Silva’ya kanca!

Türkiye'de iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, geçtiğimiz ay Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçmişti.transfer döneminde aldığı oyuncularla dikkat çekerken gözünü şimdi de Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen vatandaşı Rafa Silva'ya dikti. Portekiz'de yayın yapan V+TVI TV kanalının haberine göre;İngilizlerin Beşiktaş'a Rafa Silva için ilgi mektubu göndererek taleplerini öğrenmek istediği, şartların uygun olması durumunda gelecek günlerde teklif yapacağı belirtildi.Beşiktaş sol kanat transferi için çalışmalarına devam ederken, Barcelona'dan Ansu Fati için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu. 22 yaşındaki futbolcu, sakatlıklar nedeniyle yıldızını istediği gibi parlatamazken, bu sezon da fazla şans bulamamıştı. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes yeni bir sayfa açması gerektiğini belirtse de Fati henüz ikna olmuş değil.Barça ise Fati'yi gözden çıkarmış durumda. Şu ana dek Mendes ve Barcelona Sportif Direktörü Deco, oyuncuyu ayrılığa ikna edemedi. Birkaç gün içerisinde durumun değişmemesi halinde Kartal diğer adaylara yönelecek.