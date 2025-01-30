Sikan: Sahada isimler değil takım oynar

Trabzonspor'unyeni transferi Danylo Sikan, dünkü idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukraynalı yıldızdan satır başları şöyle:Zubkov'un transferi umarım olumlu şekilde sonuçlanır ve tekrar birlikte oynama fırsatı buluruz.Buraya gelmemdeki en büyük hedefim daha iyi bir oyuncu olmak. Takımın kazanmasına katkı yapmak istiyorum. Birçok başarı kazanacağız.Süper Lig bana göre dünyanın en iyi 10 ligi arasında.Burada büyük isimli santrforlar var ama sahada isimler değil takım oynar. Biz de takım olarak bunu yapmaya çalışacağız.Tercihim santrforda oynamak ancak hocamızın ve takımın sol kanat, orta saha, stoper ya da kaleci pozisyonunda ihtiyacı olursa, her yerde oynamaya hazırım.