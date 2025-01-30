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Giriş Tarihi: 30.1.2025 15:24 Son Güncelleme: 30.1.2025 15:59

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Eren Elmalı'ya talip oldu! Görüşmeler başladı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'ya talip oldu. 24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor ile görüşmeler başladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Eren Elmalı’ya talip oldu! Görüşmeler başladı...

Ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın transferlerini gerçekleştiren Fenerbahçe'de sol bek transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı'yı gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin transfer için bordo mavililerle görüşmelere başladığı belirtildi.

Eren Elmalı, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. (A Spor)

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Eren Elmalı'ya talip oldu! Görüşmeler başladı...
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