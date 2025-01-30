Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray Ajax deplasmanında! Temsilcilerimizin 11’i belli oldu
Giriş Tarihi: 30.1.2025 21:49 Son Güncelleme: 30.1.2025 22:07

Son dakika haberi: Galatasaray Ajax deplasmanında! Temsilcilerimizin 11’i belli oldu

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz kader maçlarına çıkıyor. Galatasaray, Hollanda devi Ajax ile karşılaşacak. Diğer yandan Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland, Beşiktaş ise deplasmanda bir diğer Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak. Saat 23.00’te başlayacak olan karşılaşmalar öncesinde takımlarımızın 11’leri belli oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray Ajax deplasmanında! Temsilcilerimizin 11’i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatlı sistemde bugün oynanacak olan maçların ardından puan sistemi sona erecek. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 8 ve play-off'a kalmak için kader maçlarına çıkacak.

GALATASARAY BİR ÜST TURA NASIL YÜKSELEBİLİR?

Galatasaray, Hollanda devi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Cimbom, galip gelmesi durumunda ilk 8 takım arasına girerek adına bir üst yazdıracak.

PLAY-OFF ŞANSI YÜKSEK

Sarı-kırmızılı takım 1 puan alması halinde ise düşük de olsa ilk 8'e girme ihtimali bulunuyor. Cimbom mağlup olursa diğer maçların sonucuna göre ise play-off'a kalabilir.

TEMSİLCİLERİMİZİN 11'LERİ BELLİ OLDU

Ajax XI: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Hato, Baas, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey.

Galatasaray XI: Muslera, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen

JAKOBS KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan İsmail Jakobs, Ajax maçı kadrosunda yer almadı.

Twente XI: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel.

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile.

Midtjylland XI: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.

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Son dakika haberi: Galatasaray Ajax deplasmanında! Temsilcilerimizin 11’i belli oldu
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