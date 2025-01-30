Son dakika haberi: Galatasaray Ajax deplasmanında! Temsilcilerimizin 11’i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatlı sistemde bugün oynanacak olan maçların ardından puan sistemi sona erecek. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 8 ve play-off'a kalmak için kader maçlarına çıkacak.
GALATASARAY BİR ÜST TURA NASIL YÜKSELEBİLİR?
Galatasaray, Hollanda devi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Cimbom, galip gelmesi durumunda ilk 8 takım arasına girerek adına bir üst yazdıracak.
TEMSİLCİLERİMİZİN 11'LERİ BELLİ OLDU
Ajax XI: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Hato, Baas, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey.
Galatasaray XI: Muslera, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen
JAKOBS KADRODA YOK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan İsmail Jakobs, Ajax maçı kadrosunda yer almadı.
Twente XI: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel.
Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile.
Midtjylland XI: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.