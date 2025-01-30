Zafer gecemiz olsun

NAMAĞLUP ASLAN AJAX KARŞISINDA
Ülkemizden tanıdığmız Farioli'nin çalıştırdığı Ajax'a konuk olacak G.Saray, Hollanda'dan turla dönmeyi hedefliyor. Son 26 resmi müsabakada mağlubiyet almayan Aslan, son yenilgisini 27 Ağustos'ta Young Boys karşısında yaşadı. Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 mücadelede bileği bükülmeyen Cimbom, 3 galibiyet-4 beraberlik elde etti
F.BAHÇE KUZEYDE PLAY-OFF KOVALIYOR
Danimarka'nın Midtjylland ekibi karşısında olacak F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik elde etti. Mourinho'nun öğrencileri, 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor. En son Kasım 2024'te S.Prag'ı deviren F.Bahçe, sonraki iki maçta (1M-1B) kazanamadı.
KARTAL'IN TEK HEDEFİ 3 PUAN
Solskjaer ile ilk sınavında A.Bilbao'yu müthiş bir oyunla deviren Beşiktaş, bugün Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 4 yenilgi alan Kartal, 1 müsabaka hariç (Lyon) kalesini gole kapatmadı. 7 maçta ağları 10 kez sarsan Beşiktaş, 14 gole engel olamadı.
İŞTE MADDE MADDE TUR İHTİMALLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 13 puanla 9. sırada olan ve son 16 tur play-off'unu garantileyen GALATASARAY
, bugün deplasmanda Ajax'ı mağlup etmesi durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak. Kazanması halinde puanını 16'ya çıkaracak olan Cimbom, Frankfurt, A.Bilbao, M.United, Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FCSB'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Beraberlik halinde ise sarı-kırmızılılar, üstündeki rakiplerinin yenilmesini bekleyecek.
9 puanla 23'üncü sırada bulunan F.BAHÇE, Midtjylland karşısında galip gelmesi halinde diğer sonuçlara bakmadan adını play-off turuna yazdıracak.
Kanarya, mağlup olması ya da berabere kalması halinde diğer maçların sonuçlarına bakacak.
9 puanla 24'üncü sırada yer alan BEŞİKTAŞ
da F.Bahçe ile benzer durumda. Siyah-beyazlıların bir üst tura çıkması için en geçerli yol; Hollanda'da Twente'ye karşı galip gelmek.
3 puan alınması halinde diğer maçlara bakılmaksızın ilk 24 içinde yer alacak olan Kartal, beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise alt sıralardaki takımların maçlarının sonuçlarını bekleyecek.