Zafer gecemiz olsun

Ülkemizden tanıdığmız Farioli'nin çalıştırdığı Ajax'a konuk olacak G.Saray, Hollanda'dan turla dönmeyi hedefliyor. Son 26 resmi müsabakada mağlubiyet almayan Aslan, son yenilgisini 27 Ağustos'ta Young Boys karşısında yaşadı. Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 mücadelede bileği bükülmeyen Cimbom, 3 galibiyet-4 beraberlik elde ettiDanimarka'nın Midtjylland ekibi karşısında olacak F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik elde etti. Mourinho'nun öğrencileri, 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor. En son Kasım 2024'te S.Prag'ı deviren F.Bahçe, sonraki iki maçta (1M-1B) kazanamadı.Solskjaer ile ilk sınavında A.Bilbao'yu müthiş bir oyunla deviren Beşiktaş, bugün Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 4 yenilgi alan Kartal, 1 müsabaka hariç (Lyon) kalesini gole kapatmadı. 7 maçta ağları 10 kez sarsan Beşiktaş, 14 gole engel olamadı.UEFA Avrupa Ligi'nde 13 puanla 9. sırada olan ve son 16 tur play-off'unu garantileyen, bugün deplasmanda Ajax'ı mağlup etmesi durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak. Kazanması halinde puanını 16'ya çıkaracak olan Cimbom, Frankfurt, A.Bilbao, M.United, Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FCSB'nin puan kaybetmesini bekleyecek.9 puanla 23'üncü sırada bulunanKanarya, mağlup olması ya da berabere kalması halinde diğer maçların sonuçlarına bakacak.9 puanla 24'üncü sırada yer alanda F.Bahçe ile benzer durumda.3 puan alınması halinde diğer maçlara bakılmaksızın ilk 24 içinde yer alacak olan Kartal, beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise alt sıralardaki takımların maçlarının sonuçlarını bekleyecek.