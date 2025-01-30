Zubkov’da final günü

Trabzonspor, Danylo Sikan'ın ardından Oleksandr Zubkov'un da transferini bitirmek üzere. Bordo-mavililer, Shakhtar Donetsk kulübü yetkililerinden izin alarak Zubkov ile bir görüşme gerçekleştirdi.Kulüpler arasındaki son pazarlık ise bugün yapılacak. Şu ana kadar rakamsal açıdan farklılığı ciddi oranda azaltan Trabzonspor'un, bugünkü görüşmede Ukrayna ekibiyle tüm detayları karara bağlaması bekleniyor. Daha önce aynı takımdan Sikan'ı 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer eden Fırtına'nın, Zubkov için de bu rakama yaklaşık bir seviye ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.Trabzonspor'un genç forveti Poyraz Efe Yıldırım'a, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al-Shabab'tan teklif geldi. 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen Suudi Arabistan kulübüne olumsuz yanıt verildi. Genç oyuncu ile Manisa FK, Fatih Karagümrük ve Erzurumspor'un da ilgilendiği belirtildi. Bordomavililer, Poyraz Efe'yi Süper Lig ya da bir alt lige kiralayıp gelişimini yakından izlemeyi planlıyor. poyraz, UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, geçen sezon oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Başsavcı Çelik, şunları söyledi: "Saldırı uzlaştırmaya tabi bir suç. Bunu yapmadan mahkemeye gidemezsin. Bir kısmına takipsizlik yazdık. Bazı futbolcuların ve taraftarların dosyası uzlaştırma sürecinde. Bir kısmı uzlaştı, uzlaşmayanlar ile ilgili yakın zamanda dava açılacak. Uzlaştırmacılar raporlarını bitirmek üzere:"Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını beş eksikle sürdürdü. Antrenmanda yer almayan Nwakaeme'nin sol dizinde ödem tespit edildiği belirtildi. Sakatlıkları bulunan Dragus, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu ve Onuralp Çevikkan da idmana katılmadı.