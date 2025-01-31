Eyüpspor eksik Sivas’ı tek golle geçti!

Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor zorlu maçta sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Konuk ekip Sivasspor, mücadelenin henüz 10. dakikasında Radakovic'in gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı.

Eyüpspor ilk yarıda etkili ataklar üretse de gol sesi çıkmadı. İstanbul ekibi ikinci yarıda da maçın kontrolünü elinde tutarken, Sivasspor'da bu kez 85. dakikada Murat Paluli kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve takımını 9 kişi bıraktı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren gol ise 89. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Senegalli futbolcu ligde bu sezon 12. kez fileli sarsmayı başardı.

Arda Turan'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 39'a yükseleterek maç fazlasıyla 4.lüğe yükseldi. Gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Sivasspor ise 23 puanda kaldı.