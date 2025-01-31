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Giriş Tarihi: 1.2.2025 00:20 Son Güncelleme: 1.2.2025 00:20

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen ve bugün İstanbul’a gelen Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

DHA
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Külübü sosyal medya hesaplarından "Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic" başlığıyla yayınlanan duyuru şu şekilde: "Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Sırp futbolcu ise imza sonrası şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum"

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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı
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