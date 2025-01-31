Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Külübü sosyal medya hesaplarından "Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic" başlığıyla yayınlanan duyuru şu şekilde: "Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz"

Sırp futbolcu ise imza sonrası şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum"